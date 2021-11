Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal kann das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Dienstag nur im Rollstuhl begleiten.

Der 70-Jährige hatte sich bei einem Fahrradsturz an der Hüfte verletzt, wie niederländische Medien am Montag berichteten. Das Training der Mannschaft in Zeist verfolgte er aus einem Golf-Wagen heraus.

Van Gaal will zur WM-Qualifikation gegen Norwegen wieder fit sein

Van Gaal war den Berichten zufolge am Sonntagabend unglücklich gestürzt, als er mit der Mannschaft nach dem Training zurück zum Hotel geradelt war. Eine Operation sei nicht nötig, berichtete der TV-Sender NOS und zitierte einen Sprecher des Fußballverbandes KNVB. Aber der Bondscoach sei nun auf Krücken beziehungsweise einen Rollstuhl angewiesen. „Louis will alles tun, um beim Spiel am Dienstag dabei zu sein“, sagte der KNVB-Sprecher.

Bei dem WM-Qualifikationsspiel am Dienstag geht es für Oranje um alles oder nichts. Bei einer Niederlage gegen Norwegen droht das Aus für die Niederlande. (aw/dpa)