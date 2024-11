Nach Essen-Attacke: Mitglieder von Hansa Rostock versammeln sich doppelt

Abstieg, Führungskrise, Fan-Krawalle: Hinter Hansa Rostock liegen turbulente Monate. All das soll am Sonntag bei gleich zwei Mitgliederversammlungen aufgearbeitet werden.

Beim kriselnden Drittligisten FC Hansa Rostock finden am Sonntag gleich zwei Mitgliederversammlungen an nur einem Tag statt. Um 11 Uhr beginnt in der Rostocker Stadthalle die turnusmäßige Versammlung, bei der die Vereinsführung um Vorstandschef Jürgen Wehlend die Fehlentwicklungen der vergangenen Monate erklären muss. Dazu gehören unter anderem der Abstieg aus der Zweiten Liga und die Trennung von seinem Vorgänger Robert Marien.

Mitglieder sollen drei neue Aufsichtsräte bestimmen

Direkt im Anschluss ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt, bei der drei neue Aufsichtsräte gewählt werden müssen. Gleich fünf Mitglieder des Kontrollgremiums waren im Oktober zurückgetreten, nachdem Hansa-Fans auf freier Strecke in Brandenburg einen Zug mit Anhängern des Drittliga-Gegners Rot-Weiss Essen angegriffen hatten.

Danach blieben nur zwei Aufsichtsräte im Amt und zwei Ersatzmitglieder rückten nach. Einer von 15 Kandidaten für die drei neu zu besetzenden Posten ist der Hansa-Investor Rolf Elgeti.