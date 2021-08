Nach elf Jahren wieder erstklassig: So süß feiert Laura Wontorra ihren Aufstiegs-Helden

Der VfL Bochum ist nach elf Jahren Abstinenz zurück in der Bundesliga. Durch den 3:1-Sieg am letzten Spieltag gegen Sandhausen krönte sich der VfL zum Zweitliga-Meister und feierte die Rückkehr ins Oberhaus, in dem der VfL zuletzt in der Saison 2009/2010 spielte.

Unter den Aufsteigern ist auch Simon Zoller, der Ehemann von TV-Moderatorin Laura Wontorra. Zoller verhalf seinem Team mit einer Flanke auf Milos Pantovic zum 1:0 (29.). „Es ist einfach unbeschreiblich, wieder erste Liga zu spielen“, sagte der VfL-Torjäger bei Sky.

VfL Bochum steigt auf: Laura Wontorra stolz auf Ehemann Simon Zoller

Wontorra feiert ihren Aufstiegshelden ganz besonders. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die 32-Jährige ein Bild von sich und ihrem Ehemann und schrieb: „Mein Held – Meine Liebe“.

Auch seinen heimischen Parkplatz verzierte die Moderatorin liebevoll. Mit Kreide malte Wontorra in Vereinsfarben den Spitznamen ihres Gatten „Zolli“ und schrieb in Großbuchstaben „Meister 2021“.

Bei so einem großen Rückhalt von zu Hause dürfte Zoller sich doppelt gefreut haben. Denn sein VfL ist wieder da!

„Ich brauche noch zwei, drei Tage, um das zu realisieren“, sagte Aufstiegs-Trainer Thomas Reis. Der Coach hob die Konstanz seiner Mannschaft hervor, die er selbst in den Verein gebracht hat, nachdem er das Team am 6. September 2019 auf dem 17. Tabellenplatz von Robin Dutt übernommen hatte.

Der Aufstieg ist die logische Fortführung der starken Leistungen der vergangenen Spielzeit, als Reis den VfL schon auf den achten Tabellenplatz führte.

Nach Aufstieg: Leitungsträger des VfL Bochum haben alle Verträge

Dabei trumpften Spieler wie Robert Tesche und Kapitän Anthony Losilla in dieser Saison groß auf, die mittlerweile ihren dritten Karriere-Frühling erleben. Zusammen mit hochveranlagten Talenten wie Abwehrmann Armel Bella Kotchap und etablierten Kräften wie Torjäger Zoller und Spielmacher Robert Zulj formte Reis ein Team, das in der 2. Liga am regelmäßigsten Leistung ablieferte.

Die Prognosen für die Bundesliga sind gut. Alle Leistungsträger haben gültige Verträge und werden aller Voraussicht nach das Projekt Klassenerhalt an der Castroper Straße angehen.