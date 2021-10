Im Iran dürfen erstmals seit zwei Jahren auch Frauen wieder ein Fußballspiel besuchen.

Wie die iranische Nachrichtenagentur Young Journalist Club berichtet, sind bei der Partie in der WM-Qualifikation gegen Südkorea in Teheran am 12. Oktober auch weibliche Gäste zugelassen. Zuletzt war das im Oktober 2019 erlaubt.

Fifa: Frauen im Iran dürfen wieder ins Stadion

Die Fifa hatte den Druck auf den Iran zuvor erhöht, Frauen den Zugang zu Länderspielen wieder zu ermöglichen. Nach der Islamischen Revolution 1979 war ein Verbot in Kraft getreten, offiziell, um sie vor unangebrachtem Verhalten der Männer zu schützen.

In den vergangenen Jahren hatte der Iran dieses Verbot jedoch schon mehrfach aufgehoben. (aw/sid)