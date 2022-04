Fast ohne Stimme: Kult-Interview mit Schalke-Held Terodde geht viral

Das enge Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga erfordert von den Protagonisten nicht nur Nervenstärke und Durchhaltevermögen. Dass in diesen Wochen auch die Stimmbänder strapaziert werden, zeigte am Freitagabend Schalke-Stürmer Simon Terodde in einem Video, welches viral ging.

Mehrere Male setzte der Torjäger der Königsblauen am Sky-Mikrofon zum Satzbeginn an doch seine Stimme zog ihm ein Strich durch die Rechnung. Terodde war einfach zu heiser. Im weiteren Verlauf des Interviews gelang es dem ehemaligen HSV-Stürmer dann doch noch, einen halbwegs vollständigen Satz zu formulieren.

„Heute“, setzte Terodde zwei Mal an, bevor er sich räuspern musste und ein gekrächztes „das wird mir auch schwer fallen“ folgen ließ. „Das muss man erst mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist. Schon vor dem Anpfiff“ sagte er anschließend und vermutete, dass sich seine Stimme wohl noch „in der Kurve und noch in der Kabine“ befände.

Allerdings brachte der Knipser seine Aussagen nur mit einer hohen Fipsstimme hervor, was vor allem beim Sky-Experten und Teroddes ehemaligem Teamkollegen Torsten Mattuschka für minutenlanges Gelächter sorgte.

Einen Platz in jedem Jahresrückblick hat Terodde damit sicher. Doch auch sportlich stand am Freitagabend Terodde im Vordergrund.

Simon Terrode: Doppelpack lässt Schalke träumen

Der 34-Jährige hatte vor mehreren tausend mitgereisten Fans Taten sprechen lassen und im Alleingang die 1:4-Heimpleite im Gipfel mit Werder Bremen vergessen gemacht. Durch sein Siegtor in der Nachspielzeit gehen die Knappen mit zwei Punkten Vorsprung in die beiden letzten Saisonspiele.

Mehr denn je blühen rund um den Schalker Markt die Träume vom direkten Wiederaufstieg, der nun sogar im Idealfall schon in der kommenden Woche perfekt werden könnte.