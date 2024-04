Nach Derby-Pleite: Klopp rechnet Liverpools Titel-Chancen aus

Jürgen Klopp will noch keine Bilanz seiner neun Jahre als Teammanager des FC Liverpool ziehen. Dafür sei es zu früh, sagte der 56-Jährige angesichts des offenen Titelrennens in der englischen Premier League: „Ich bin nicht in der Stimmung, aufzugeben oder die weiße Fahne zu hissen. Daher will ich das noch nicht bewerten“, sagte Klopp am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Durch das 0:2 gegen Everton am Mittwoch sind Liverpools Chancen auf die Meisterschaft erheblich gesunken, die Derbypleite nagte auch zwei Tage später an Klopp. „Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal nach einem Spiel so enttäuscht gewesen zu sein – und ich habe schon viele Spiele verloren“, sagte der Reds-Boss vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei West Ham United.

Vier Spieltage vor Schluss liegt Liverpool mit 74 Punkten hinter dem FC Arsenal (77) und Manchester City (76), Titelverteidiger City hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir müssen alle vier Spiele gewinnen, und sie müssen zwei verlieren. Ich weiß nicht, wie lange das nicht mehr passiert ist – warum sollte es jetzt passieren? Aber wenn es passieren sollte, wären wir dumm, wenn wir nicht da wären. Wir können noch zwölf Punkte holen, und ich will alle zwölf“, sagte Klopp. (sid/fs)