Nach Derby-Pleite: Chelsea-Star zofft sich mit Fan – Tuchel reagiert

Ein Derby ist immer besonders emotional – in manchen Fällen auch noch nach Schlusspfiff. Nach dem Londoner Stadtduell in der Premier League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal (2:4) am Mittwochabend geriet Chelsea-Kapitän César Azpilicueta mit einem Fan auf der Tribüne aneinander. Der Vorfall wurde sogar von den TV-Kameras eingefangen.

Ein Video von Sky Sports zeigt, wie Azpilicueta auf dem Feld wild in Richtung einiger Fans gestikuliert. Kurz darauf geht der Kapitän der „Blues“ auf die Anhänger zu und unterhält sich lautstark und sichtlich aufgebracht mit einem Mann. Erst, als sich einige andere Zuschauer und auch ein Ordner dem Geschehen nähern, beruhigt sich Azpilicueta.

César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal pic.twitter.com/cmeOjwcZvA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022

„Ich habe es gesehen, aber ehrlich gesagt kann ich die Fans verstehen“, kommentierte Chelsea-Trainer Thomas Tuchel später den Zwischenfall, betonte aber: „Ich war nicht dabei.“

Azpilicueta hatte in der 32. Minute zwar zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich getroffen, in der Nachspielzeit aber auch einen Foulelfmeter gegen Bukayo Saka verursacht, den Arsenal zum 4:2-Endstand verwandelte. Neben dem Kapitän traf außerdem der deutsche Nationalspieler Timo Werner für Chelsea (17.), Eddie Nketiah (13./57.), Emile Smith Rowe (27.) und Saka (90.+2) erzielten die Treffer für Arsenal.

In der Tabelle ist Chelsea Dritter mit jeweils fünf Punkten Vorsprung auf Tottenham Hotspur und Arsenal.