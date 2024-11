Nach der Erfahrung mit Kahn: Bayern treffen Zukunfts-Entscheidung bei einem Boss

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Die Zusammenarbeit mit dem 57-Jährigen könnte laut einem Sky-Bericht über das Saisonende hinaus verlängert werden.

Im Gespräch ist laut dem Bericht ein neuer Kontrakt bis 2027. Das aktuelle Arbeitspapier läuft am 30. Juni 2025 aus.

Jan-Christian Dreesen soll Vertrag verlängern

Die Klub-Führung wird dem Vernehmen nach auch ein Thema bei der Aufsichtsratssitzung am kommenden Montag sein. Nach der langjährigen Lösung mit Karl-Heinz Rummenigge und der nicht geglückten Nachfolge-Variante mit Oliver Kahn ist Dreesen seit Mai 2023 Vorstandschef. Seit Februar 2013 gehörte Dreesen dem Vorstand des FC Bayern an, von Februar 2014 an fungierte der Diplom-Kaufmann als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Aktuell besteht der Vorstand des FC Bayern aus drei Mitgliedern. Neben Vorstandschef Dreesen lenken Finanzvorstand Michael Diederich und Sportvorstand Max Eberl die Geschicke des deutschen Rekordmeisters. (dpa/mp)