Nach dem Urlaub!: Positiver Corona-Test bei Wolfsburg-Star

Die Spieler des VfL Wolfsburg kehren am heutigen Sonnabend zurück ins Training, um sich auf das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Schachtjor Donezk vorzubereiten. Einer fehlt dabei: Kevin Mbabu. Der Schweizer Nationalspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet!

Wie der Verein am Samstagnachmittag bekanntgab, wies der bereits am Mittwoch durchgeführte Test einen positiven Befund auf. „Der 25-Jährige befindet sich in häuslicher Quarantäne, sämtliche erforderlichen Maßnahmen wurden eingeleitet”, teilte Wolfsburg in einer Pressemitteilung mit.

VfL Wolfsburg: Mbabu positiv auf Coronavirus getestet

VfL-Sportchef Marcel Schäfer sagte, „Kevin ist aktuell symptomfrei. Wir warten jetzt den weiteren Verlauf ab und sind hierzu wie auch schon in den vergangenen Monaten in einem engen und sehr guten Austausch mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wolfsburg trifft am 5. August im Achtelfinale der Europa League auf den ukrainischen Vertreter Donezk. Das Hinspiel hatten die Niedersachsen zu Hause mit 1:2 verloren. (max)