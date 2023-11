Nach dem Tod von Diawusie: Regensburg tritt „im Andenken“ an Profi zum Spiel an

Nach dem plötzlichen Tod von Agyemang Diawusie wird Jahn Regensburg wie geplant am Sonntag gegen den SC Freiburg II (16.30 Uhr/MagentaSport) spielen. Das gab der Drittligist am Donnerstag bekannt.

Diese Entscheidung sei gefallen, nachdem sich der Klub „mit dem engsten persönlichen und familiären Kreis des verstorbenen Spielers ausführlich und ergebnisoffen ausgetauscht und abgestimmt”, hatte, wie es in einer Mitteilung hieß: „Im Ergebnis steht der bewusste, gemeinsame Entschluss aller Beteiligten, das Heimspiel am kommenden Sonntag im besonderen Andenken an Agyemang Diawusie zu bestreiten.”

Herzmuskelentzündung mögliche Todesursache bei Agyemang Diawusie

Diawusie war am Dienstag im Alter von 25 Jahren an einem „plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung”, gestorben, wie es weiter hieß.

„Wir können unsere Fassungslosigkeit noch immer kaum in Worte fassen und es fällt uns allen unglaublich schwer, diesen Verlust zu verarbeiten”, sagte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport in Regensburg: „In intensiver Absprache mit seinen engsten Vertrauten – seiner Familie, seinen engsten Freunden, seinem Berater, seinen Teamkollegen und dem Trainerteam – sind wir heute zum gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, das Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg II im besonderen Andenken an und in tiefer Trauer um Agy austragen zu wollen.”

Der Tod hatte in Fußball-Deutschland große Bestürzung ausgelöst. “Es ist ein Trost zu wissen, dass wir – und insbesondere die Familie von Agy – in unserer Trauer nicht alleine sind”, sagte Beierlorzer: „Wir bitten weiterhin darum, die Privatsphäre des persönlichen Umfelds von Agyemang Diawusie zu respektieren.”