Nach dem Messi-Hammer: Jetzt spricht Cristiano Ronaldo über seine Zukunft

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen und sucht eine neue Herausforderung. Will sich nun auch Fußball-Star Cristiano Ronaldo verändern? Die Antwort ist: Nein! Der Portugiese hat sich zu seinem Klub Juventus Turin bekannt und will auch in der kommenden Saison für den italienischen Rekordmeister auflaufen.

Zuletzt waren nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League Spekulationen aufgekommen, der Ausnahmestürmer könnte den Serie-A-Verein trotz seines bis 2022 laufenden Vertrages vorzeitig verlassen. Diese Spekulationen hat Cristiano Ronaldo nun selbst beendet – und zwar mit einer klaren Ansage.

Cristiano Ronaldo will in Turin bleiben

„Während ich mich auf meine dritte Saison als Juventus-Spieler vorbereite, sind mein Geist und mein Ehrgeiz höher als je zuvor. Ziele. Siege. Hingabe. Professionalität“, schrieb der 35-Jährige auf Instagram unter ein Video, in dem Szenen und Tore von ihm aus der abgelaufenen Meistersaison zu sehen sind.

„Mit all meiner Kraft und mit der Hilfe meiner Teamkollegen und des gesamten Juventus-Personals arbeiten wir wieder daran, Italien, Europa und die Welt zu erobern!“, hieß es weiter. Der fünfmalige Weltfußballer und portugiesische Nationalspieler war 2018 von Real Madrid zu Turin gewechselt und holte mit dem Klub zweimal die italienische Meisterschaft.