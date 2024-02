Nach dem Deadline Day: Hansa-Profis droht Versetzung in die Regionalliga

Hansa Rostock sitzt auch nach dem Ende der Winter-Transferzeit noch an der Kaderplanung. Dabei spielt die Reserve eine wichtige Rolle.

Für den FC Hansa Rostock ist die Kaderplanung mit der Schließung des Winter-Transferfensters noch nicht abgeschlossen. „Der nächste Schritt ist, dass wir uns da noch mal alle zusammensetzen“, sagte Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag. Ihr Ziel, den Kader zu verkleinern, hatten die Hanseaten nicht erreicht.

Reserve von Hansa Rostock droht Abstieg in die 5. Liga

Der stark abstiegsbedrohte Zweitligist hatte neben den Abgängen drei Spieler verpflichtet: Sveinn-Aron Gudjohnson, Marko Johansson und Konstantinos Stafylidis. „Wir haben versucht, Spieler zu holen, die das Potenzial haben, uns nachhaltig zu helfen. Wir wollten nichts machen, nur um etwas zu machen“, sagte Hansas Sport-Direktor Kristian Walter in einem Interview auf der Internetseite des Vereins.

Um den Kader zu verkleinern, könnten einige Spieler nun aber in die U23 versetzt werden. „Für niemanden ist die Tür komplett zu, denn die U23 ist eine gute Möglichkeit, sich zu zeigen“, sagte Walter. Die Rostocker Reserve steht auf dem 17. Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. „Wir werden das zusammen mit den Jungs dann besprechen und eine Entscheidung treffen“, sagte Selimbegovic.„Und wenn so eine Entscheidung kommt, dann bis zum Ende der Saison.“

Grippewelle erfasst die „Hansa-Väter“

Weit weg von einer Versetzung in die zweite Mannschaft ist Júnior Brumado. Der vom dänischen Klub FC Midtjylland ausgeliehene Stürmer war nach seiner Roten Karte gegen Schalke 04 für drei Spiele gesperrt worden und später angeschlagen aus dem Brasilien-Urlaub zurückgekehrt. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Hannover 96 soll Júnior Brumado möglichst in die Startelf zurückkehren.

„Wir haben den die letzten Wochen echt gequält. Der ist schon nach ein paar Einheiten fast auf allen Vieren ‚reingegangen“, sagte Selimbegovic. „Ich hoffe, dass er jetzt ohne irgendwelche Rückschläge die letzten zwei Tage übersteht.“

Gegen Hannover definitiv nicht dabei sein werden verletzungsbedingt Lukas Scherff und Sebastian Vasiliadis. Damian Roßbach fehlt wegen seiner Gelbsperre. Hinzu kommt eine Erkältungswelle im Rostocker Kader. „Eigentlich alle, die kleine Kinder haben, sind ein bisschen angeschlagen“, sagte Selimbegovic. „Einige haben es schon hinter sich, andere kämpfen noch.“ (jh/dpa)