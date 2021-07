Nach Corona-Verstößen: Hannover-Trainer wirft fünf Profis aus dem Kader

Dicke Luft in Hannover! Der Bundesligaabsteiger musste gleich fünf Spieler aus dem Mannschaftstraining nehmen, da diese sich nicht an die Hygiene-Vorschriften gehalten hatten. Nun meldet sich ihr Coach zu Wort.

Felipe (33), Josip Elez (26), Miiko Albornoz (29), Sebastian Soto (19) und Simon Stehle (18) wurden am Sonntag gemeinsam in einem Auto erwischt. Die fünf hatten das Spiel der 96er am Sonntag zusammen im Fernsehen verfolgt und sich anschließend auf eine kleine Spritztour begeben.

Hannover-Trainer Kocak: „Für so etwas gibt es keine Toleranz“

Da keiner der Spieler einen Mundschutz trug, wurden sie von der Polizei angehalten und mit einer Ordnungsstrafe belegt, weil sie somit gegen die Corona-Vorschriften in Niedersachsen verstoßen hatten.

„Für so etwas gibt es keine Toleranz“, äußert sich Hannover-Trainer Kenan Kocak deutlich. „Ich bin natürlich nicht erfreut, weil wir in der Öffentlichkeit stehen und dementsprechend sorgfältig sollten wir uns an die Regeln halten.“

Alle fünf Spieler am Wochenende nicht im Kader

Neben der Ordnungsstrafe von 250 Euro wird den Kickern wohl auch von Vereinsseite noch einiges blühen. Kocak kündigte bereits eine Geldstrafe an und strich alle Spieler aus dem Kader für das Spiel am Wochenende gegen Darmstadt 98. „Sind für das Spiel kein Thema“, beantwortete Kocak die Kaderfrage knapp.

96-Geschäftsführer Martin Kind hatte das Verhalten der Profis bereits zuvor als „Unachtsamkeit und menschliches Versagen“ bezeichnet, das „nicht akzeptabel“ sei. Die Spieler wurden am Mittwoch negativ auf das Coronavirus getestet. Am Samstag sollen erneute Tests folgen. (mab/dpa)