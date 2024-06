Nach Champions-League-Triumph: Real Madrid kurz vor Mega-Transfer

Nach dem erneuten Gewinn der Champions League steht Real Madrid offenbar auch kurz vor der offiziellen Verkündung des Kylian-Mbappé-Transfers. Erste Medien in Spanien und Italien berichteten am Sonntag darüber, dass dies bereits in der kommenden Woche geplant sei.

Der 25 Jahre alte Stürmerstar der Franzosen hat seinen auslaufenden Vertrag mit Paris Saint-Germain nicht verlängert. Mbappé kann deshalb ablösefrei zu dem Lieblingsklub seiner Kindheit wechseln.

Bellingham freut sich schon auf Mbappé bei Real Madrid

Real-Präsident Florentino Pérez wollte den seit Wochen ausgehandelten Transfer am Samstagabend nach dem 2:0-Endspiel-Sieg gegen Borussia Dortmund noch nicht bestätigen. Dafür sagte der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham in einem seiner Interviews: „Das wäre großartig. Man hat heute Abend gesehen: Die einzige kleine Sache, die uns vielleicht noch fehlt, ist eine effektive Nummer neun. Wenn er käme und uns das geben könnte, wäre das eine großartige Chance, um uns noch einmal auf ein anderes Level zu heben. Er ist einer der besten Spieler der Welt.“

Real gewann im Londoner Wembley-Stadion zum 15. Mal die Champions League oder ihren Vorgänger-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister. Die „Königlichen“ sind damit der mit Abstand erfolgreichste Klub in der Geschichte der Königsklasse.