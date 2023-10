Nach homophoben Beleidigungen: Mbappé legt sich mit Fans an

Nach seinem 3:2-Siegtreffer für Paris Saint-Germain im Spiel bei Stade Brest hat sich Kylian Mbappé mit dem gegnerischen Publikum angelegt.

Der Stürmerstar provozierte am Sonntag die Fans mit Handgesten und sah dafür die Gelbe Karte. Zuvor hatten ihn Beschimpfungen – offenbar homophober Art – gegen sich und die Teamkollegen gestört.

PSG: Luis Enrique kritisiert Kylian Mbappé

„Manche haben wirklich noch nie einen Fuß auf ein Spielfeld gesetzt, egal auf welchem ​​Niveau…“, schimpfte Mbappé bei X (vormals Twitter). Sein Trainer Luis Enrique war von der Aktion seines Stürmers nicht so angetan. „Ich mag so etwas nicht. Es ist besser, den Moment zu genießen. Man muss versuchen, positive Energie daraus zu ziehen“, sagte der Spanier.

PSG liegt nach dem Sieg in der Tabelle einen Punkt hinter Spitzenreiter OGC Nizza. Kylian Mbappé war im Sommer 2018 in die französische Metropole gewechselt und erzielte in der laufenden Saison zehn Tore in neun Liga-Spielen. (aw/dpa)