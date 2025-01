Nach Auswechslung in Freiburg: Bayern geben Goretzka-Diagnose bekannt

Bayern-Star Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich beim 2:1-Sieg beim SC Freiburg nicht schwerer verletzt. „Zum Glück ist meine Verletzung nichts Ernstes. Bald zurück“, schrieb der 29-Jährige schon am Samstagabend nach der Partie bei Instagram. Die Diagnose der Bayern sollte dies am Sonntagmittag bestätigen.

Goretzka hatte wenige Minuten vor Ende der ersten Halbzeit das Feld verlassen müssen, er griff sich dabei an den hinteren linken Oberschenkel. Er habe sich eine Zerrung zugezogen und werde „einige Tage pausieren“ müssen, teilten die Bayern mit.

Goretzka fehlt wegen Gelbsperre in der Champions League

Für die Partie in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen Slovan Bratislava hat die Verletzung aber keine Auswirkung, dort ist Goretzka nach seiner dritten Gelben Karte ohnehin gesperrt. Am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Holstein Kiel könnte er bei schneller Genesung wieder zur Verfügung stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Einigung erzielt: Bayern vor teuerstem Zweitliga-Transfer der Geschichte

In der Sommerpause galt der 57-malige Nationalspieler als Wechselkandidat, blieb aber an der Säbener Straße und spielt auch aufgrund einiger Verletzungen im Kader wieder eine größere Rolle in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. (dpa/sid/mp)