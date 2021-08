Nach Auftritt in Quiz-Show: Gladbach will Fan für Anti-Köln-Aktion belohnen

Diesen Auftritt in der Quizshow „Gefragt – Gejagt“ wird Gladbach-Fan Claus Blümel sicherlich nicht so schnell vergessen! Nachdem bereits das Netz den Kandidaten dafür feierte, dass er den Namen des 1.FC Köln, dem Erzrivalen von Borussia Mönchengladbach, nicht aussprechen wollte, will ihn Gladbach nun sogar dafür belohnen.

Über die sozialen Netzwerke postete der Bundesligist nun eine Suchanfrage, auf die sich der Fan melden kann. „Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden. Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor Fatex und wir hätten da was für dich …“, heißt es in dem Posting. Was dem „Fohlen“-Anhänger als Preis winkt, ist allerdings unklar. Vielleicht sind es die 500 Euro, auf die er verzichtete, indem der er die Antwort nicht über die Lippen brachte.

Netz feiert Gladbach-Fan für Geld-Verzicht

Im Netz wurde der Gladbach-Fan für seine Aktion gefeiert. „Gibt wichtigeres als Geld“, „Ehrenmann“ und „Wenn es wieder Zuschauer gibt an Spieltagen, wird dieser Mann sehr viel Freibier trinken …“, antworteten Twitter-Nutzer unter einem Video mit der Szene aus der Sendung.