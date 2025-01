Nach 42 Jahren: HSV-Legende Thomas Doll als Rostocks Rekordmann abgelöst

Der FC Hansa Rostock hat einen neuen Rekordspieler: Jünger als der 17-jährige Fiete Bock war bei seinem ersten Einsatz für die erste Mannschaft noch niemand in der 59-jährigen Geschichte des Klubs.

Der hochtalentierte Mittelfeldspieler wurde am Samstag in der 3.Liga beim 3:0 (1:0)-Sieg beim VfB Stuttgart II in der 90. Minute eingewechselt.

Bock löst Thomas Doll als neuen Rekordspieler ab

„Ich freue mich für den Jungen, dass er sein Debüt gefeiert hat. Es war auch so, dass das kein Geschenk war. Fiete hat sich das durch ordentliche und ansprechende Leistungen erarbeitet“, sagte der Rostocker Trainer Daniel Brinkmann über den in Papendorf im Landkreis Rostock aufgewachsenen Bock.

Darf sich freuen: Fiete Bock (17) ist Hansa Rostocks jüngster Profispieler. IMAGO/Andy Bünning Darf sich freuen: Fiete Bock (17) ist Hansa Rostocks jüngster Profispieler.

Bislang hielt diesen Rekord ein Hansa-Spieler mit großem Namen: Der spätere HSV-Profi und -Trainer Thomas Doll kam 1983 mit 17 Jahren, vier Monaten und 18 Tagen zu seinem ersten Einsatz in der damaligen DDR-Oberliga.

Bock war bei seinem Debüt in Stuttgart genau 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage alt. (sid/tm)