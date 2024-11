Nach 26 Jahren: Kult-Experte beendet eigene Show

Seit 1999 moderiert Gary Lineker bei der BBC die Highlightshow zur Premier League, doch im nächsten Jahr ist Schluss. Zum Saisonende gibt der frühere Nationalspieler seinen Job auf, das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag bekannt. Der berühmte Fußballexperte soll der BBC nach dem Abschied vom Format „Match of the Day” aber erhalten bleiben.

Man habe sich „grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2026 geeinigt”, teilte die BBC mit. Lineker ist mit einem Jahresgehalt von 1,35 Millionen Pfund (rund 1,6 Millionen Euro) bestbezahlter Moderator der Rundfunkanstalt.

Der 63-Jährige war im März des vergangenen Jahres vorübergehend abgesetzt worden, nachdem er in einem Tweet die von der britischen Regierung bei ihren Asylplänen verwendete Sprache mit der „von Deutschland in den 30er Jahren” verglichen hatte. Die Entscheidung wurde etwas mehr als eine Woche später rückgängig gemacht.

Zuletzt hatte Lineker bereits angekündigt, dass er irgendwann kürzertreten müsse. Im nächsten Jahr ist es dann so weit. (sid)