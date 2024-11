Nach 1:9-Klatsche: Teutonia 05 Ottensen sagt Regionalliga-Spiel ab

Viele Gegentore, noch mehr malade Kicker: Der Oktober endete bitter für Teutonia 05 Ottensen. Mangels Spielern wurde die Regionalliga-Partie am Samstag bei Kickers Emden abgesagt.

„Es fehlen momentan 15 Spieler krankheitsbedingt oder verletzt, sodass uns nur neun gesunde Feldspieler zur Verfügung stehen“, erklärte Teutonen-Sportchef Kevin Weidlich: „Die Gesundheit unserer Spieler steht an erster Stelle.“ Deshalb stellten die Ottenser beim Norddeutschen Fußball-Verband einen Antrag auf Spielverlegung, dem stattgegeben wurde. Ein neuer Termin für das Aufeinandertreffen im Emsland steht noch nicht fest.

Mit weniger Geld auf einem Nichtabstiegsplatz

Vor Saisonbeginn mangelte es den Teutonen eher an Geld als an Gesundheit. Nachdem die ambitionierten Drittliga-Pläne sich in den vergangenen Jahren als Illusion erwiesen hatten, wurde das Budget deutlich gekürzt. Nach Startproblemen erwies sich der von Weidlich zusammengestellte Kader aber als erstaunlich konkurrenzfähig. Mit 18 Punkten aus 15 Spielen stehen die Ottenser derzeit auf Platz zwölf, der zum Klassenerhalt sicher reichen würde.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Ein Schattenkrieg? Warum Gewaltdelikte mit Schusswaffen und Messern in Hamburg derzeit gehäuft auftreten

– US-Wahl: Darum lieben so viele Amerikaner Donald Trump immer noch

– Sankt Peter-Ording: Kurtaxe höher als auf Sylt? Warum „SPO“ der am stärksten überschätzte Ort der Republik ist

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Der frühere HSV-Boss Dieter Hecking im Interview und das schwere Coach-Erbe bei St. Pauli

– 28 Seiten Plan7: Eintritt frei für alle, Michael Schulte vor seinem größten Indoor-Konzert

Am vergangenen Wochenende gab es mit dem 1:9-Heimdebakel gegen Phönix Lübeck aber einen empfindlichen Rückschlag. „Ich dachte, dass wir so etwas hinter uns haben“, sagte Chefcoach Nabil Toumi danach: „Bei den Gegentoren habe ich keine Zweikämpfe gesehen, so kannst du dich nicht verkaufen. Die Jungs haben sich aufgegeben, das ist eine extrem bittere Enttäuschung.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bundesligist macht Rekordumsatz – und trotzdem neue Schulden

Durch die Spielverlegung in Emden haben die Teutonen nun eine Woche mehr Zeit, um ihre Wunden zu lecken und den Krankenstand zu reduzieren.