Seine Mannschaft hatte gerade mit 0:12 verloren, doch Benjamin Eta hatte trotzdem gute Laune. Der Trainer des Bremer SV, der mit seinem Klub in der ersten Runde des DFB-Pokals am Mittwochabend deutlich gegen den FC Bayern ausgeschieden war, sicherte sich nach Spielschluss eine Hospitanz beim Rekordmeister.

Der Münchner Trainer Julian Nagelsmann habe Eta eingeladen, mal bei den Bayern vorbeizuschauen, verriet der Bremer Coach nach der Partie bei Sky. „Er hat gesagt, wenn Corona vorbei ist, kriegen wir das geklärt“, sagte Eta. Dazu habe es ein paar Taktik-Tipps von Nagelsmann gegeben.

Der 41-jährige Deutsch-Nigerianer ist seit einem Jahr beim Bremer SV als Trainer aktiv, führte den Fünftligisten in der vergangenen Saison zum Landespokalsieg in Bremen und damit in den DFB-Pokal. In der Bremen-Liga stand das Team bei Saisonabbruch nach acht Spieltagen ungeschlagen auf Rang zwei.

Schon vor dem DFB-Pokalspiel gegen die Bayern hatte Eta erklärt, großer Fan von Nagelsmann zu sein. Er hatte den neuen Bayern-Coach im Vorfeld als den „besten Trainer in Deutschland“ bezeichnet.