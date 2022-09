Nach Blamage gegen Ungarn: Zwei DFB-Stars reisen vor England-Spiel ab

Die deutsche Nationalmannschaft muss nach der schwachen Leistung gegen Ungarn (0:1) zwei weitere Verluste im Kader hinnehmen.

Ohne Lukas Nmecha und Antonio Rüdiger tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Reise zum abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League am Montag in England an.

Antonio Rüdiger ist gesperrt, Lukas Nmecha verletzt

Angreifer Nmecha vom VfL Wolfsburg steht Bundestrainer Hansi Flick im Londoner Wembley-Stadion (20.45 Uhr/RTL) wegen Kniegelenksbeschwerden nicht zur Verfügung.

Auch Verteidiger Rüdiger von Real Madrid, der gegen England gelbgesperrt ist, reiste am Samstag aus dem Teamquartier in Leipzig ab. (sid/tw)