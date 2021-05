Nach „Spacko“-Skandal: „Wampe von Giesing” Mölders droht Saison-Aus

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt gegen Sascha Mölders vom Drittligisten 1860 München wegen des Verdachts auf unsportliches Verhalten. Das teilte der DFB am Dienstag mit.



Der Stürmer hatte nach dem Punktspiel gegen die zweite Mannschaft von Bayern München (2:2) am Sonntag in einem TV-Interview seinen Gegenspieler Maximilian Welzmüller mit den Worten attackiert: „Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko.“



Relegation ohne die „Wampe von Giesing“?

Der Kontrollausschuss forderte Mölders deshalb am Dienstag zu einer Stellungnahme auf. Sobald diese vorliegt und ausgewertet ist, wird über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden. Die Sechziger kämpfen am kommenden Samstag (13.30 Uhr) im direkten Duell beim FC Ingolstadt um einen Platz in der Aufstiegs-Relegation. Eine mögliche Sperre würde auch in der Relegation gelten.



Der 36-Jährige war zuletzt durch einen offenen Brief seiner Fans in den Fokus der Medien gerückt. In dem Brief legen die Fans U21-Coach Stefan Kuntz ans Herz die „Wampe von Giesing“ für den Olympia-Kader im Sommer zu nominieren. Dies könnte der Fall sein, wenn Kuntz bei Mölders von der Sonderregelung Gebrauch macht, die besagt, dass er drei Spieler in seinen Kader aufnehmen darf, die älter als 23 Jahre sind. Wenn man allerdings bedenkt, dass Mölders sich dafür mit Spielern wie Lukas Podolski, Thomas Müller oder Cristoph Kramer messen müsste, scheint eine Nominierung doch sehr fraglich. (sid/hoe)