Muskelverletzung: Nationalspieler fehlt Stuttgart wochenlang

Der VfB Stuttgart muss in den nächsten Wochen auf Nationalspieler Jamie Leweling verzichten. Der Offensivspieler zog sich im Spiel bei Bayer Leverkusen am Freitagabend (0:0) eine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite zu. Das teilten die Schwaben nach einer MRT-Untersuchung am Samstag mit.

Glücklicherweise sei nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass Leweling noch im Laufe der Vorrunde wieder voll einsatzbereit sein werde, hieß es in der Mitteilung.

Jamie Leweling fällt für Nations-League-Partien aus

Die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und Ungarn (19. November) wird der 23-Jährige aber verpassen. Als Debütant hatte Leweling im Oktober beim Sieg gegen die Niederlande (1:0) den Treffer erzielt.

Entwarnung gab der VfB hingegen bei Maximilian Mittelstädt. Der Nationalspieler bekam gegen Leverkusen einen Schlag auf die Wade, er sollte aber am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo zur Verfügung stehen. (aw/sid)