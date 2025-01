Musiala verpasst wohl den Auftakt, Müller (35) steht bereit – und soll verlängern

Bayern München bangt vor dem Jahresauftakt in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Superstar Jamal Musiala. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, konnte der 21-Jährige wegen eines grippalen Infekts nicht am Mannschaftstraining der Münchner teilnehmen. Thomas Müller könnte Musiala ersetzen. Der 35-Jährige soll demnächst ein neues Arbeitspapier beim FCB unterschreiben, wie Sky berichtet.

Musiala hatte zuletzt schon den einzigen Test der Vorbereitung bei Red Bull Salzburg (6:0) krankheitsbedingt verpasst, dort wurde er von Müller vertreten. Der Nationalspieler, dessen Vertrag die Münchner unbedingt verlängern wollen, liefert in der laufenden Saison erneut Top-Leistungen ab. In bis dato 22 Pflichtspielen erzielte Musiala 14 Tore und legte sechs weitere Treffer auf.

Bayern will mit Müller um noch ein Jahr verlängern

Sky berichtet, dass der FC Bayern erwäge, dem Routinier einen neuen Einjahreskontrakt bis Sommer 2026 zu geben. Ein konkretes Angebot für den 35-Jährigen gebe es aber noch nicht, hieß es weiter.

Müller selbst hatte in dieser Woche auf Fragen zu seiner Zukunft geantwortet, es gebe keinen neuen Stand, er sei „ganz entspannt“ und es sei „alles offen“. Demnach müsse zunächst der Weltmeister von 2014 selbst entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Es ist zu erwarten, dass Müller als langjähriger Topverdiener Abstriche beim Gehalt machen muss, um einen neuen Kontrakt bei den Bayern zu bekommen.

Verhandlungen mit Kimmich und Musiala im Fokus

Priorität an der Säbener Straße haben die Vertragsgespräche mit Defensivakteur Joshua Kimmich, dessen Kontrakt ebenso wie jene von Müller, Leroy Sané und Alphonso Davies im Sommer ausläuft, und Musiala. Der Stürmer ist zwar noch bis 2026 an den Verein gebunden, der Tabellenführer der Bundesliga aber will mit dem DFB-Star für mehrere Jahre verlängern.

Dass die Torhüter Manuel Neuer (38, Einsatz gegen Gladbach ebenfalls gefährdet) und Sven Ulreich (36) ihre im Sommer auslaufenden Verträge um jeweils eine Saison verlängern, gilt als Formsache.