Musiala toppt Alaba, Kroos & Co.: Das ist Bayerns jüngster Profi aller Zeiten

Wie Pierre Emile Hojbjerg, David Alaba oder Toni Kroos durfte Jamal Musiala bei den Stars des FC Bayern mit erst 17 Jahren in der Fußball-Bundesliga ran. Doch der in Stuttgart geborene englische Junioren-Nationalspieler war bei seinem Debüt noch jünger als alle anderen jemals zuvor. Mit 17 Jahren und 115 Tagen löste er den aktuell beim FC Southampton spielenden Hojbjerg als Nummer eins der Klub-Rangliste ab.



Hojbjerg war bei seinem Debüt im April 2013 sogar noch einmal 136 Tage älter als Musiala. Der Youngster ist damit sogar jünger als spätere Top-Stars wie Alaba (17 Jahre/255 Tage), Kroos (17/265) oder Gianluca Gaudino (17/284).



Jamal Musiala: Rekord bei Profi-Debüt für den FC Bayern München

Musiala wurde in Stuttgart geboren und lebte bis zu seinem siebten Lebensjahr in Fulda. Im vergangenen Sommer wechselte er vom FC Chelsea an den FC Bayern Campus. Der offensive Mittelfeldspieler wäre noch für die U17 spielberechtigt. Zuletzt zählte er aber zum Kader der Amateure und trainierte unter Hansi Flick bei den Profis mit.



Das könnte Sie auch interessieren: Diese Linksverteidiger sind im Sommer ablösefrei



„Wir machen am Campus gute Arbeit“, sagte Flick. Die Qualität der jungen Spieler sei immer besser geworden im Training, deshalb hätten sie als Lohn in der Bundesliga „reinschnuppen“ dürfen. „Aber es ist noch ein weiter Weg“, ermahnte Flick.

Auch Sarpreet Singh und Chris Richards dürfen für den FC Bayern ran

Musiala war gegen Freiburg (3:1) nicht der einzige Nachwuchsspieler, der sich freute. Der Neuseeländer Sarpreet Singh (21) kam zu seinem Startelf-Debüt und auch Chris Richards (20) feierte seinen ersten Bundesliga-Einsatz. „Die Jungs, die reinkommen, haben Qualität. Die wissen wie Fußball geht“, sagte Routinier Thomas Müller.