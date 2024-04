Müller kassiert Tuchel-Spruch trotz Doppelpack – und reagiert direkt

Thomas Müller schritt in der 84. Minute zur Auswechselbank, bekam einen Spruch von Trainer Thomas Tuchel – und brach in Lachen aus. „Er hat gesagt: ‚Die Tore waren natürlich super – aber den Rest des Spiels habe ich auch beobachtet.‘ Und dann haben wir beide gelacht“, sagte der Offensivspieler des FC Bayern nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg bei Union Berlin – bei dem er seinen Trainer trotz eines Doppelpacks nicht überzeugte.

„Die Tore waren absolut top, aber die Form war nicht gut“, sagte Tuchel, trotz Müllers Treffer zum 3:0 und 5:0 sei der 34-Jährige „in dieser Form“ kein Kandidat für einen Einsatz im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid.

Müller „in dieser Form“ keine Option gegen Real

180 Minuten saß Müller in den Viertelfinalspielen der Königsklasse gegen den FC Arsenal auf der Bank, in Berlin durfte der Nationalspieler von Beginn an ran. „Es ist natürlich ein nettes Spielchen und ich finde es auch immer wieder amüsant, dass dann doch wieder die klassische Müller-Frage kommt. Klar, jeder will Zeitungen und Klicks verkaufen – ich bin kein Dummkopf“, sagte Müller bei Sky: „Aber am Ende des Tages ist es schon ein bisschen zäh für den Trainer.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Zeit drängt“: Eberl gibt Update zu Bayerns Trainersuche nach Nagelsmann-Korb

Es seien „viele Ballverluste“ dabei gewesen, gab Müller zu, der erstmals in seiner langen Karriere an einem 30. Bundesliga-Spieltag traf. In Hinblick auf den Kracher gegen Real in eineinhalb Wochen will er sich weiter empfehlen: „Wir sind ja hier nicht im Streichelzoo“, so der 34-Jährige: „Wir Spieler sind jederzeit dazu eingeladen, in allen Minuten, die wir auf dem Trainingsplatz oder Spielfeld stehen, uns so zu präsentieren, dass er (Tuchel, d. Red.) an einem nicht vorbeikommt.“ (sid)