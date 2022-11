Mourinho schimpft gegen eigenen Spieler: „Hat die Mannschaft verraten“

Star-Trainer José Mourinho hat sich ungewöhnlich deutlich gegen einen seiner Spieler beim AS Rom gewandt. Nach dem 1:1 in der italienischen Meisterschaft am Mittwochabend bei Sassuolo Calcio sagte der Portugiese: „Die Mannschaft wurde von einem Spieler verraten.“

Wen er damit meinte, präzisierte der erfahrene Coach nicht. Der Betroffene solle sich aber im Januar einen neuen Verein suchen.

Rom-Coach Mourinho schimpft gegen eigenen Spieler

Medien waren sich danach einig, dass Mourinho den niederländischen Abwehrspieler Rick Karsdorp meinte.

Die Roma hatte am Sonntagabend das Stadtderby gegen Lazio mit 0:1 verloren. Durch den erneuten Punktverlust bei Sassuolo verpasste der Hauptstadtverein den Sprung auf einen Champions-League-Tabellenplatz. (mp/dpa)