Moukoko stürmt für Deutschland: DFB geht in die Vollen – das ist sein Auftrag

Dortmund –

Das kommt überraschend: Der DFB hat Youssoufa Moukoko (15) für die kommenden EM-Qualifikationsspiele der U19 nominiert. Damit war nicht zu rechnen: Zwar zerlegt der gebürtige Kameruner seit Jahren sämtlichen Jugendligen, der DFB verzichtete jedoch seit Moukokos zwölften Lebensjahr auf dessen Dienste.

DFB nominiert Dortmunds Youssuofa Moukoko

Nicht, weil der DFB ihn nicht braucht, sondern um Moukoko vorsichtig aufzubauen und den begehrten Youngster nicht zu verheizen. Nun holt der Verband sein wohl größtes Talent in seine Reihen zurück. Nicht ohne Hintergedanken…

Für die kommenden Qualispiele der U19 soll Moukoko Deutschland zur EM schießen. Gegen Wales, Österreich und Serbien (25. – 31.03.) soll Moukoko seine Torjägerqualitäten für den DFB einsetzen. Zuvor soll der BVB-Bubi allerdings an einem DFB-Lehrgang in Herzogenaurach teilnehmen.

Gegenüber der „Bild“ erklärt Meikel Schönweitz (40): „Wir möchten, dass die Besten für Deutschland spielen, der Vergleich auf hohem internationalen Niveau bringt die Talente voran. Bei Youssoufa Moukoko haben wir – in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten – lange auf eine Nominierung verzichtet.“

Deshalb spielt Youssuofa Moukoko künftig für Deutschland

Weiter führt der Cheftrainer der deutschen Junioren-Nationalmannschaften aus: „Nun sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein passender Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt auf Nationalmannschaftsebene gekommen ist.“

Ein Schritt, der in Anbetracht Moukoukos unfassbarer Torquote logisch ist: In der laufenden U19-Bundesliga West-Spielzeit kommt der 15-jährige in 17 Spielen auf unglaubliche 29 Tore und acht Vorlagen.

In der U17 des BVB schoss Moukoko in insgesamt 56 Einsätzen 90 Tore und bereitete 16 Treffer vor.

Es scheint bloß eine Frage der Zeit zu sein, bis Moukoko für Deutschland knippst. Gegen Wales (25.3, 14.00 Uhr) könnte er seine erste Möglichkeit dafür bekommen. (jpg)