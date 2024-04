Wer ist der beste Zweitliga-Spieler der aktuellen Saison? Die MOPO hat fünf Experten und die mopo.de-User um ihre Stimmen gebeten und die Bewertungen jeweils in Punkte (5-4-3-2-1) übersetzt. Das Ergebnis war deutlich: Von 30 möglichen Punkten heimste der Gewinner stolze 28 ein – ein eindeutiger Erfolg und ein klares übereinstimmendes Voting der Jury aus MOPO-Leser:innen und Experten wie Peter Neururer, Torsten Mattuschka & Co. Die weiteren Plätze waren dagegen hart umkämpft. Hier gibt es das Ergebnis des großen MOPO-Votings.

Wer ist der beste Zweitliga-Spieler der aktuellen Saison? Die MOPO hat fünf Experten und die mopo.de-User um ihre Stimmen gebeten und die Bewertungen jeweils in Punkte (5-4-3-2-1) übersetzt. Das Ergebnis war deutlich: Von 30 möglichen Punkten heimste der Gewinner stolze 28 ein – ein eindeutiger Erfolg und ein klares übereinstimmendes Voting der Jury aus MOPO-Leser:innen und Experten wie Peter Neururer, Torsten Mattuschka & Co. Die weiteren Plätze waren dagegen hart umkämpft. Hier gibt es das Ergebnis des großen MOPO-Votings.

Das Voting der mopo.de-User: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei hoher Wahlbeteiligung: Rund 19.000 Leser:innen stimmten auf mopo.de ab, wer für sie der beste Zweitliga-Spieler ist. Am Ende hatte László Bénes vom HSV 265 Stimmen Vorsprung auf St. Paulis Marcel Hartel. Die Konkurrenz war chancenlos: Auf die beiden Führenden entfielen mehr als zwei Drittel aller Stimmen. Den Kampf um Bronze entschied mit Kapitän Jackson Irvine ein weiterer St. Paulianer relativ klar für sich. Auf Platz vier folgt mit Herthas Fabian Reese der beste Nicht-Hamburger. Die Torflaute der vergangenen Wochen führte vermutlich dazu, dass für HSV-Goalgetter Robert Glatzel nur Platz fünf blieb.

Die TOP 5 der mopo.de-User:

Name Verein Prozent 1. László Bénes HSV 34,7 % 2. Marcel Hartel FC St. Pauli 33,3 % 3. Jackson Irvine FC St. Pauli 7,5 % 4. Fabian Reese Hertha BSC 6,0 % 5. Robert Glatzel HSV 4,0 %

Maik Franz sieht Philipp Sander von Holstein Kiel vorne

Der 42-Jährige bestritt 192 Bundesliga-Spiele für Hertha, Frankfurt, Karlsruhe und Wolfsburg. Heute ist der frühere Innenverteidiger als Sport1-Experte tätig: „Holstein Kiel kommt ganz stark über den Mannschaftsverbund, aber Philipp Sander ist ihr Kapitän. Er kommt aus dem eigenen Stall und hat über die Amateure den Sprung geschafft. Jetzt wird er Kiel erstmals in die Bundesliga führen.“

Die TOP 5 von Maik Franz:

Name Verein 1. Philipp Sander Holstein Kiel 2. Marcel Hartel FC St. Pauli 3. Fabian Reese Hertha BSC 4. Christos Tzolis Fortuna Düsseldorf 5. Eric Smith FC St. Pauli

Sören Gonther: „St. Pauli ist von wenigen Spielern abhängig“

Der 37-Jährige verteidigte in 294 Zweitliga-Spielen, darunter 89-mal für St. Pauli. Heute ist Sören Gonther Sky-Experte und meint: „St. Pauli ist von wenigen Spielern abhängig, Hartel ist einer. Seine Quote ist herausragend, er besticht durch Polyvalenz: Er kann auf der Acht spielen, auf Linksaußen, als falsche Neun. Ein absoluter Leader, ohne Lautsprecher zu sein.“

Die TOP 5 von Sören Gonther:

Name Verein 1. Marcel Hartel FC St. Pauli 2. Fabian Reese Hertha BSC 3. Christos Tzolis Fortuna Düsseldorf 4. Haris Tabakovic Hertha BSC 5. Eric Smith FC St. Pauli

Torsten Mattuschka nennt Hartel „St. Paulis Fixpunkt“

Der 43-Jährige lief für Cottbus und Union Berlin in 171 Zweitliga-Partien auf. Heute meldet sich „Tusche“ unter anderem als Experte bei Sky zu Wort: „Alle genannten Spieler sind extrem wichtig. Hartel ist St. Paulis Fixpunkt in der Offensive, der das Tempo bestimmt und auch noch viele Tore macht oder vorbereitet. Alles das, was man als Trainer erwartet. Er spielt die Saison seines Lebens.“

Die TOP 5 von Torsten Mattuschka:

Name Verein 1. Marcel Hartel FC St. Pauli 2. Christos Tzolis Fortuna Düsseldorf 3. Fabian Reese Hertha BSC 4. László Bénes HSV 5. Can Uzun 1. FC Nürnberg

Peter Neururer sieht Marcel Hartel als herausragend an

Bei manchem Klub war er „Feuerwehrmann“, beim VfL Bochum ist der 68-Jährige Trainer-Legende. Heute analysiert Neururer Spiele für Sport1: „So eine Wahl ist subjektiv, weil man Spieler nur positionsabhängig vergleichen kann. Der HSV hat die stärksten Einzelspieler, tut sich aber schwer. In der Liga ragt Hartel von seiner Effektivität und Ausstrahlung heraus.“

Die TOP 5 von Peter Neururer:

Name Verein 1. Marcel Hartel FC St. Pauli 2. Robert Glatzel HSV 3. Bakery Jatta HSV 4. László Bénes HSV 5. André Hoffmann Fortuna Düsseldorf

Martin Harnik will den FC St. Pauli würdigen

Der 36-Jährige spielte 240-mal in der Bundesliga (für Bremen, Stuttgart, Hannover), in Liga zwei für den HSV und verlängerte gerade beim Oberligisten TuS Dassendorf. Er ist Experte bei Sport1, sagt über sein Voting: „St. Paulis tolle Saison muss gewürdigt werden, deshalb sind drei Braun-Weiße in meinen Top fünf. Hartel sticht heraus.“

Name Verein 1. Marcel Hartel FC St. Pauli 2. Christos Tzolis Fortuna Düsseldorf 3. Jackson Irvine FC St. Pauli 4. László Bénes HSV 5. Eric Smith FC St. Pauli

Das Gesamtergebnis des MOPO-Votings

In diesen Wochen wollen Marcel Hartel und der FC St. Pauli über eine Vertragsverlängerung sprechen – bedeutsame Gespräche, wie das Votum der Jury aus Experten und MOPO-Leser:innen bekräftigt. Der 28-jährige Hartel wurde mit großem Vorsprung zum besten Spieler der Zweiten Liga gewählt. Die MOPO hat fünf Experten und die mopo.de-User um ihre Stimmen gebeten und die Bewertungen jeweils in Punkte (5-4-3-2-1) übersetzt. Ergebnis: Von 30 möglichen Punkten heimste St. Paulis Nummer zehn stolze 28 ein – ein eindeutiger Erfolg für Hartel. Die weiteren Plätze waren dagegen hart umkämpft.