Seit die MOPO vor genau zwei Wochen ihre Recherchen zum drohenden neuen Wettskandal in Deutschland öffentlich gemacht hat, untersuchen die Ermittler die 17 möglicherweise manipulierten Fußballspiele von der 3. bis zur 5. Liga. Nun aber könnten zu diesen Verdachtsfällen wohl noch zwei weitere Drittliga-Partien hinzukommen. Am vergangenen Wochenende erhielt die MOPO einen vertraulichen Hinweis zu zwei neuen angeblich verschobenen Spielen aus der 3. Liga – und bekam sogar die Ergebnisse vor Anpfiff mitgeteilt. Einige Stunden später zeigte sich: Beide Partien endeten exakt so wie vorhergesagt.