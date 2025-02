Neuling schockt Reus und Meister Galaxy! Deutscher Profi feiert den Coup

Fehlstart für den Champion! Marco Reus hat den MLS-Saisonstart mit Titelverteidiger Los Angeles Galaxy in den Sand gesetzt. Der frühere deutsche Nationalspieler verlor mit seiner Mannschaft gegen den Liga-Neuling San Diego FC überraschend 0:2 (0:0).

Und das zu Hause! In der gesamten Vorsaison hatte Galaxy kein Heimspiel verloren. 25.244 Zuschauer sahen die erste L.A.-Pleite vor eigenem Publikum seit dem 21. Oktober 2023. Jubeln durften nur die zahlreich mitgereisten Fans aus San Diego.

Der dänische Rechtsaußen Anders Dreyer (Marktwert laut transfermarkt.de: 10 Millionen Euro), vom RSC Anderlecht nach San Diego gekommen, erzielte beide Tore (52./90.+3). Reus, der mit Galaxy den ersten Meistertitel seiner langen Karriere gewonnen hatte, wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

