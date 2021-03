Mitten im Abstiegskampf: Fix! Bielefeld entlässt Trainer Uwe Neuhaus

Was am Vormittag bereits von mehreren Medien vermeldet wurde, ist nun auch offiziell: Der stark abstiegsgefährdete Klub Arminia Bielefeld trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Uwe Neuhaus sowie dessen Co-Trainer – mit einer Begründung, die Neuhaus hart treffen dürfte.

„Der DSC Arminia Bielefeld hat am Montag Cheftrainer Uwe Neuhaus und Co-Trainer Peter Nemeth mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account des Bundesligisten.

Offiziell: Bielefeld trennt sich von Trainer Neuhaus

Der Verein reagiert damit auf die sportliche Talfahrt von nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen. Dass Neuhaus in Bielefeld keine Zukunft haben wird, war bereits am Montagvormittag durchgesickert. Mit dem 61-jährigen Chefcoach muss auch dessen Co-Trainer Peter Nemeth gehen. Neuhaus war seit 2018 Trainer in Bielefeld und verhalf der Arminia in der vergangenen Saison zum Aufstieg.

Der Trainerwechsel sei bereits „unabhängig vom Ausgang dieser Saison ab dem Sommer“ vorgesehen gewesen, erklärte der Verein ferner in einem Statement.

Das könnte Sie auch interessieren: Jürgen Klopp mit wichtigem Sieg vor Duell mit Thomas Tuchel

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir gemeinsam entschieden, den geplanten Wechsel jetzt vorzuziehen“, wird Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in der Mitteilung zitiert.

Auch eine konkrete Begründung lieferte der Klub hinterher: „Nicht zuletzt auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Profifußball und speziell auf Arminia Bielefeld soll der Charakter eines Ausbildungsklubs weiter geschärft und talentierte Jungprofis und Nachwuchskräfte intensiver gefördert werden“, heißt es dort weiter.

Neuer Trainer bei der Arminia steht noch nicht fest

Ein ordentlicher Schlag für Neuhaus, dem dieses Anliegen wohl nicht zugetraut wird. Doch auch im laufenden Abstiegskampf erhofft sich Arabi von dem Wechsel auf der Trainerbank einen „besonderen Impuls“. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Mannschaft die nötige Qualität besitzt, um unser sportliches Ziel zu erreichen.“

Wer dieses Unterfangen übernehmen und schon am Wochenende gegen Union Berlin damit anfangen soll, ist noch nicht klar. Eine erste Spur soll laut „Kicker“ zu Frank Kramer führen, der zuletzt bis Juli 2020 als Leiter der Akademie von Red Bull Salzburg fungierte. (tm)