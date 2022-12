Mit WM-Pokal in Frankreich feiern? Paris stoppt Messis Plan

Lionel Messi möchte den gerade erst errungenen WM-Pokal den Fans seines Klubs präsentieren. Der Verein zögert allerdings bei der Erlaubnis.

Messi hat sich etwas in den Kopf gesetzt. Der Superstar will die Krönung seiner Karriere nicht nur mit den argentinische Anhängern bejubeln, sondern auch gemeinsam mit den Fans von Paris Saint-Germain feiern. Sein Plan sieht vor, den WM-Pokal mit in die französische Hauptstadt zu nehmen und dort vor dem nächsten Spiel kommende Woche den Fans zu präsentieren.

Fans wären wohl nicht glücklich

Das einzige Problem: Messis Argentinien hatte ausgerechnet Frankreich im Finale des Turniers in Katar geschlagen. Ein Umstand, durch den die Fans des französischen Hauptstadt-Klubs nicht unbedingt mit lachendem, sondern eher mit weinendem Auge auf den feiernden Messi schauen könnten.

Laut Informationen von SPOX und GOAL zögere der Verein aus diesem Grund auch Messi seinen Wunsch tatsächlich zu erfüllen. Die Reaktionen der Fans wären immerhin unberechenbar.