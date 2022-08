Mit Waffen und Brecheisen: Superstar Aubameyang überfallen

Der ehemalige Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona) ist laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien Opfer eines Überfalls von vier Räubern geworden. Das Quartett, das Schusswaffen und Eisenstangen mitführte, war über über den Garten in das Haus des 33-Jährigen in Castelldefels gelangt.

Der Gabuner Aubameyang sagte laut Medienberichten aus, dass er auch geschlagen worden sei. Auch seine Ehefrau Alysha Behague sei bedroht worden, das Ehepaar wurde gezwungen, den Safe zu öffnen. Es wurden angeblich Juwelen erbeutet, die Täter flüchteten laut Augenzeugenberichten mit einem weißen Audi A3.

Einbrecher konnten mit der Beute fliehen

Fußballer sind in Spanien in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Opfer von Einbrüchen und Überfällen geworden. Der Wohnort Castelldefels liegt rund 20 Kilometer südwestlich von Barcelona direkt an der Küste.

Aubameyang wurde in letzter Zeit bereits immer wieder mit einem Abgang aus Barcelona in Verbindung gebracht. Da die Katalanen sich in diesem Sommer erst Robert Lewandowski gekauft haben und weiterhin Geld brauchen, ist der Gabuner einer der möglichen Abschusskandidaten in Spanien. Als potenzieller Abnehmer wird der FC Chelsea unter Thomas Tuchel gehandelt. Zeit ist noch bis zum 1. September, da dann das Transferfenster schließt.