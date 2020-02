Mit gerade einmal 27 Jahren: Ex-Frankfurt-Stürmer muss Karriere beenden

Prag -

Den Frankfurtern bleibt er besonders durch sein Doppelpack gegen Werder Bremen im Sommer 2013 in Erinnerung: Sechs Jahre später muss Vaclav Kadlec (27) seine Karriere beenden.



Via Instagram verkündete der 16-fache tschechische Nationalspieler: „Es tut mir leid, aber mein Knie hält der Belastung leider nicht mehr Stand. Ich muss mich nun auf andere Aufgaben außerhalb des Spielfeldes konzentrieren.“

Kadlec spielte zuletzt für seinen Jugendklub Sparta Prag, für den er in 210 Spielen 62 Tore erzielte und 15 Treffer vorbereitete. Diese Saison kam der Tscheche zu keinem Einsatz, in der vergangenen Saison reichte es nur für zwei Einwechslungen. Kadlec dazu in seinem Statement: „Es waren neun schöne Jahre und ein bisschen schlimmer in den letzten beiden.“

Der ehemalige Frankfurt-Stürmer ließ sich im Mai 2018 am Knie operieren, musste danach wegen weiteren Kniebeschwerden immer wieder aussetzen. Nun zog Kadlec den Schlussstrich.

Für die Frankfurter Eintracht absolvierte er 34 Pflichtspieleinsätze, in denen er acht Mal traf und fünf Assists lieferte. (jpg)