Mit diesem Jubel löst Haaland ein Versprechen ein

Starstürmer Erling Haaland hat sein Ballon-d’Or-Versprechen gehalten und am Dienstagabend den Jubel des einstigen Weltklasse-Spielers Didier Drogba imitiert.

Der 23 Jahre alte Norweger feierte seinen ersten Treffer beim 3:0 gegen Young Boys Bern mit weit nach unten ausgebreiteten Armen, wie es Drogba einst etliche Male gemacht hatte.

Didier Drogba forderte Erling Haaland heraus

Der 45-Jährige hatte Haaland bei der Preisverleihung Ende Oktober herausgefordert, das nächste Tor entweder mit seinem Torjubel zu feiern oder mit der Geste des einstigen englischen Starspielers Gary Lineker.

Haaland war mit der nach Gerd Müller benannten Trophäe für den besten Torjäger ausgezeichnet worden. „Wir werden es beim nächsten Tor sehen“, hatte Haaland gesagt. Am Dienstagabend traf er erst per Elfmeter (23.) und dann erneut in der 51. Minute. (aw/dpa)