Mit dem BVB hat es nie geklappt: Reus kann sich in den USA einen Traum erfüllen

Der ehemalige Nationalspieler Marco Reus darf mit seinem Klub Los Angeles Galaxy weiter vom Titel träumen. Die Kalifornier stürmten mit einem 6:2 (3:2) gegen Minnesota United in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) ins Finale der Western Conference. Dort trifft der Ex-Dortmunder am kommenden Wochenende mit Galaxy auf Seattle Sounders. In der Eastern Conference bestreiten die New York Red Bulls mit Trainer Sandro Schwarz gegen Orlando City das Endspiel.

Reus steuerte zum klaren Halbfinal-Erfolg seines Teams eine Vorlage bei. Der 35-Jährige wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Gabriel Pec, Joseph Paintsil und Dejan Joveljic gelangen jeweils zwei Treffer. Nach dem Aus von Inter Miami mit Superstar Lionel Messi, von Los Angeles FC und von Titelverteidiger Columbus Crew gilt Galaxy nun als Favorit auf seinen ersten Meistertitel.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kotzt mich an”: Bei einem Thema platzt BVB-Boss Watzke der Kragen

Reus war im Sommer in die USA gewechselt. Der Vertrag des Offensivspielers in Los Angeles läuft noch bis Ende 2026. (sid)