Mit 28 schon zu alt? Nächster Schiedsrichter verklagt den DFB

Regionalliga-Schiedsrichter Francisco Lahora (28) hat seine Klage gegen die DFB Schiri GmbH mit ausführlichen Worten erläutert – und Manuel Gräfe als Vorbild dabei verneint.

Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter hätte zwar den Weg „für eine offene Diskussion über Altersgrenzen im Schiedsrichterwesen geebnet“, erklärte Lahore im Interview mit ran: „Meine Klage basiert jedoch auf meinem persönlichen Fall und meiner Überzeugung, dass das Leistungsprinzip über allem stehen sollte.“

Regionalliga-Schiedsrichter Francisco Lahora macht DFB Vorwürfe

Der Unparteiischer befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit dem DFB und fordert eine Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Grund dafür ist, dass Lahora nicht für die Ausbildung zur Leitung von Spielen in der 3. Liga in Betracht gezogen worden war.

Manuel Gräfe hatte vor rund zwei Jahren den DFB verklagt, weil er mit 47 Jahren seine Karriere als Profi-Schiri beenden musste. picture alliance/dpa/Boris Roessler Manuel Gräfe hatte vor rund zwei Jahren den DFB verklagt, weil er mit 47 Jahren seine Karriere als Profi-Schiri beenden musste.

Der DFB sieht sich zum wiederholten Mal mit Vorwürfen der Altersdiskriminierung konfrontiert. „Mein Vorwurf ist, dass das Alter als ein inoffizielles Kriterium bei der Auswahl für die Coaching-Liste für die 3. Liga verwendet wurde“, sagte Lahora. Er sei mit 28 Jahren zu alt und deshalb übergangen worden. „Dies widerspricht dem Grundsatz des Leistungsprinzips, der eigentlich die einzige Grundlage für solche Entscheidungen sein sollte“, bemängelte er.

Manuel Gräfe ist nicht sein Vorbild

„Die Gremien haben ihre Entscheidungen stets als unangreifbar angesehen. Der Gang vor Gericht war für mich der letzte Schritt, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren“, sagte Lahora, der „mehrfach versucht“ habe, den Streit „außergerichtlich zu klären“.

Dies könnte Sie auch interessieren: Leverkusen-Einspruch scheitert erneut: Bundesliga-Spiel wird wiederholt

Der Fall ruft Erinnerungen an die Klage Gräfes hervor. Nachdem dieser die vom DFB inoffiziell gepflegte Altersgrenze von 47 Jahren erreicht hatte, durfte er keine Profispiele mehr pfeifen – und klagte erfolgreich dagegen. Gräfe bekam im Januar 2023 Recht eine Entschädigung von 48.500 Euro zugesprochen, er ging dagegen in Berufung. Auch wenn es in den DFB-Regelwerken offiziell keine Altersgrenze gebe, seien „genug Indizien“ vorhanden, dass diese in der Realität praktiziert werde, hieß es in der Urteilsbegründung. (sid/tm)