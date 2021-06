Mit 25 Jahren: Fußballprofi stirbt an Corona-Infektion

Nach zahlreichen Fußballprofis, die weltweit in den vergangenen Monaten an dem Coronavirus erkrankt und wiedergenesen waren, ist nun ein Spieler an einer Corona-Infektion gestorben. Deibert Román Guzmán vom bolivianische Zweitligisten Club Universitario Beni starb in Folge der Krankheit, wie der bolivianische Verband FBF bestätigte. Guzmán wurde nur 25 Jahre alt.

„Der Bolivianische Fußballverband drückt sein tiefes Mitgefühl an die Freunde und Familie von Deibert Román Guzmán aus. Wir hoffen auf die Stärke Gottes in diesen schwierigen Zeiten“, schrieb der Verband FBF bei Twitter. Der Tod von Guzmán, der in Bolivien als großes Talent galt und einst in der Jugend-Auswahlmannschaft spielte, sorgte für Trauer und Mitgefühl im gesamten Land.

In Bolivien lebte Guzmán gemeinsam mit seinem Vater und seinem Onkel in einer Wohnung. Auch sie überlebten die Covid-19-Erkrankung nicht. Der 25-jährige Guzmán spielte in Beni in der bolivianischen zweiten Liga, soll aber übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar vor einem Wechsel zum Erstligisten Nacional Potosi gestanden haben.

In der Bundesliga und der 2. Liga werden die Profis seit einigen Wochen regelmäßig getestet. In der ersten Testreihe hatte die DFL zehn Fälle bestätigt, in der zweiten Runde gab es zwei weitere positive Testergebnisse. Seither ist es den Vereinen selbst überlassen, die Öffentlichkeit über neue Infektionen zu informieren. In Deutschland sind bislang rund 183.000 Corona-Fälle bestätigt, darunter hat es 8.605 Todesfälle gegeben.