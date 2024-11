„Mir geht es besser als der Hose von Cucurella“: Nagelsmann über den Hand-Skandal

Das elfmeterwürdige Handspiel von Cucurella im EM-Viertelfinale gegen Spanien beschäftigt Deutschland noch immer. Der Bundestrainer schaut inzwischen gelassener auf die Szene.

Julian Nagelsmann nimmt die entscheidende Handspiel-Szene vom EM-Aus gegen Spanien mittlerweile auch mit Humor. „Mir geht es besser als der Hose von Cucurella offensichtlich“, sagte Nagelsmann beim Blick zurück auf das Heim-Turnier. Der Spanier Marc Cucurella, der im Viertelfinale den Ball im Strafraum klar mit der Hand berührt hatte, hatte zu seinen Gedanken in dem Moment gesagt: „Was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose.“

Nagelsmann blieb bei der EM relativ cool

Schiedsrichter Graham Taylor hatte in dem K.-o.-Spiel vor vier Monaten beim Stand von 1:1 nicht auf Elfmeter entschieden. Spanien gewann am Ende mit 2:1. „Da muss ich mich selber loben, ich bin sehr erstaunt, wie ruhig ich da geblieben bin in der Situation, das ist sehr untypisch für mich“, sagte Nagelsmann zum Schuss von Jamal Musiala an Cucurellas Hand.

Die neue WochenMOPO vom 8. bis 14. November MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Kanzler Scholz: In Hamburg gefeiert, in Berlin gescheitert

– Was das Ampel-Chaos für Hamburg bedeutet

– Hunde-Rekord in Hamburg: Warum der Hype auch für Streit sorgt

– Große Gutschein-Verlosung: Gewinnen Sie Dom-Pakete im Wert von 1000 Euro

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj im exklusiven MOPO-Interview und der große Vergleich zwischen HSV-Trainer Baumgart und Vorgänger Walter

– 28 Seiten Plan7: Der große Überblick über Hamburgs Weihnachtsmärchen & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Im Nachhinein räumte die UEFA den Fehler in der Partie ein. „Ich habe es im Spiel auch nicht so klar wahrgenommen. Am Ende mache ich mir da wenig Gedanken, ich kann es eh nicht mehr beeinflussen. Zu dieser Regelthematik habe ich schon oft was gesagt“, sagte Nagelsmann.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich rieche es seit vielen Jahren“: So reagiert Pep auf die Pleite gegen Hürzeler

Der Rat des Bundestrainers an seine Spieler: „Am Ende dürfen wir keinem mehr an die Hand schießen, sondern sofort ins Tor, dann kommen wir auch weiter.“