Milan und Barca: Topklubs hinter BVB-Talent (16) her – sein Vertrag läuft aus

Ein weiteres junges Talent zeigt sich in der U17 des BVB. Nach dem Durchbruch von Megatalent Youssufa Moukoko steht der nächste Youngster vor einem großen Schritt bei Borussia Dortmund. Vasco Walz ist seit 2019 bei den Borussen und ist der Kapitän des Nachwuchsteams beim BVB.

Mit seinen 16 Jahren ist der zentrale Mittelfeldspieler nun in den Fokus der Topklubs geraten und der AC Mailand und der FC Barcelona intensivieren Berichten nach zu urteilen bereits ihr Werben.

Wie die spanische „Sport“ und „Milannews.it“ berichten, soll es sogar schon zu Gesprächen zwischen Milan und dem 16-Jährigen gekommen sein, die in den nächsten Wochen sogar intensiviert werden sollen. Der FC Barcelona stehe zwar noch nicht in Kontakt, sei aber durchaus an einer Verpflichtung interessiert.

Topklubs jagen Kapitän der BVB U17 – Barcelona und Milan zeigen Interesse

Zwar ist der Spielbetrieb der Jugendbundesligen seit Oktober gestoppt, dennoch wusste der Deutsch-Italiener von sich zu überzeugen. Er kam von der Karlsruher Jugend zum BVB. Die Karlsruher Jugend brachte bereits berühmte Spieler wie Mehmet Scholl und Oliver Kahn hervor.

Schon im Alter von 14 Jahren spielte sich Walz in der U17 fest, in der laufenden – unterbrochenen – Saison führte er sein Team in vier Partien an und bereitete einen Treffer vor. Schnell erarbeitete er sich das Kapitänsamt und ist absoluter Stammspieler in der Mannschaft von Nachwuchstrainer Eren Yilmaz.

Der frühere Trainer der U17, Sebastian Geppert, freute sich laut spox.com 2019 bei der Verpflichtung von Walz: „Wir haben ihn in vielen Spielen beobachtet und freuen uns, dass Vasco unbedingt zu uns wollte.“ Schon ein halbes Jahr später habe sich Walz schon gut in die Mannschaft integriert, wie Geppert lobte.

Ein Wechsel des jungen Spielers dürfte interessant werden, da sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben im Sommer ausläuft.