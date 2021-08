Messi verzaubert Paris! Seine Rückennummer überrascht

Lionel Messi erobert Frankreich! Was für viele lange unvorstellbar war, erledigte sich nach einer kleinen Geduldsprobe für die Fans von Paris Saint-Germain dann doch auf einmal ganz fix. Der Argentinier spielt bis mindestens Ende Juni 2023 für PSG – in einer Mannschaft voller Stars ist er nun der Superstar. Mit einer Option für eine weitere Saison für den mittlerweile 34-Jährigen.

„Er hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er weiter auf dem höchsten Niveau spielen und Trophäen gewinnen will. Und unsere Ambitionen als Verein sind dieselben“, sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Messis Verpflichtung dürfte ungeachtet der Engagements eines Neymar im Sommer 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro oder eines Kylian Mbappé ein Jahr später für 145 Millionen Euro das Meisterstück des 47 Jahre alten Geschäftsmanns aus Katar sein.

Paris: Messi spielt jetzt mit Neymar und Mbappé

Nun können diese drei Ausnahmespieler – wenn Mbappé bleibt – das neue super-magische Dreieck des Weltfußballs bilden. PSG schrieb von einer „außergewöhnlichen Mannschaft, die unglaubliche Fußball-Momente in den kommenden Jahren verspricht“. Es wird nun aber auch die spannende Aufgabe für Trainer Mauricio Pochettino – Argentinier wie Messi – sein, dieses Ensemble zu einer unschlagbaren Mannschaft zu machen.

Europameister Gianluigi Donnarumma im Tor, dessen Nationalmannschaftskollege Marco Verratti, die ehemalige Real-Ikone Sergio Ramos – es sind nur noch weitere drei aus einer schier endlosen Reihe von Topspielern. Wie auch der deutsche Ex-Weltmeister Julian Draxler und Nationalspieler Thilo Kehrer. Nicht wenige fühlen sich an die Galaktischen von Real Anfang der 2000er erinnert – nur mit Sternchen dank Messi, dessen Vertragsunterzeichnung am späten Dienstagabend von PSG bestätigt wurde.

Lionel Messi trägt bei PSG die Nummer 30

An diesem Mittwoch (11 Uhr) wird Messi bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Es dürfte auch wieder eine Show werden nach dem Geschmack der Fans, nachdem PSG den Tag der Ankunft des sechsmaligen Weltfußballers letztlich perfekt inszeniert hatte. Über Soziale Netzwerke gab es nach der Bekanntgabe anderthalb Stunden vor Mitternacht kurze Videos, Bilder und Reaktionen.

„Ich freue mich darauf, in Paris ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen“, wurde Messi in einer Mitteilung zitiert. Darüber ein Foto, wie er lächelnd sein neues Trikot in die Höhe hält. Demnächst sollen es Trophäen sein. „Ich bin fest entschlossen, etwas Besonderes mit demKlub und den Fans aufzubauen.“ Vergessen die Tränen des Abschieds von seinem Herzensclub FC Barcelona nur gut zwei Tage zuvor.

Messi unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre, plus Option für eine weitere Saison. Er wäre dann Ende Juni 2024 37 Jahre alt. Er kommt ablösefrei, nachdem es nach 21 Jahren zu keinem neuen Vertrag mit seinem schwer verschuldeten Herzensclub aus Katalonien gekommen war. Er trägt die Nummer 30 – wie bei seinem Profistart bei Barcelona. Denn die 10 trägt bei PSG Neymar.