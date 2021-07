Meisterschaft entschieden: Neuer scherzt nach Tornetz-Panne über Schiedsrichter

War das schon die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga? Im Topspiel gegen RB Leipzig gelang dem FC Bayern ein 1:0-Sieg – auch ohne Torjäger Robert Lewandowski. Damit vergrößerten die Münchner ihren Vorsprung sieben Spiele vor Schluss auf sieben Punkte. Doch nach dem Spiel redeten alle nur über eine Szene – als Torhüter Manuel Neuer das Tornetz flickte.

Schließlich hatte das Bundesliga-Spitzenspiel gar nicht pünktlich beginnen können. Das Schiedsrichtergespann hatte bei der routinemäßigen Überprüfung der Netze ein Loch im Tor der Münchner entdeckt. Das Netz war an einer Stelle gerissen – ein Zwischenfall, der einen Anpfiff erst einmal unmöglich machte.

Kurios: Manuel Neuer flickt Bayern-Tornetz vor Bundesliga-Topspiel

Bayern-Torhüter Manuel Neuer versuchte zunächst kurzerhand, das Loch mit seinem Handtuch zuzuknoten. Ein kurioses Bild – aber zu wenig für Schiedsrichter Daniel Siebert. „Es war ihm glaube ich ein bisschen zu unsicher“, lachte Neuer nach dem Spiel. „Er wollte dann doch lieber den Kabelbinder haben. Dabei haben wir das schon relativ fest zugeknotet.“ Referee Siebert rief zur Sicherheit lieber zwei Helfer zu sich, die die entsprechende Stelle mit Kabelbinder verschlossen.

„Das hätte das Handtuch von Manuel Neuer auch gekonnt“, scherzte Kommentator Wolff-Christoph Fuss am Sky-Mikrofon über den Vorfall. Und auch auch Bayern-Trainer Hansi Flick nahm die Netz-Panne mit Humor. „Manu war kreativ. Auch das zeichnet ihn eben aus“, lachte er. Mit fast vierminütiger Verspätung konnte die Begegnung schließlich losgehen.

Tornetz kaputt: Verspäteter Anpfiff im Topspiel Bayern gegen Leipzig

Das kaputte Netz blieb aber für lange Zeit das einzige Highlight. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Leon Goretzka (38.) nach einem Pass von Thomas Müller kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel drückte Leipzig zwar auf den Ausgleich, blieb jedoch erfolglos.

Für Neuer sind die sieben Punkte Vorsprung bereits eine Vorentscheidung. „Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft. Wir wollen uns das nicht mehr nehmen lassen“, stellte er klar. Für seine Bayern war es das 62. Pflichtspiel in Folge, in dem mindestens ein Tor fiel – und damit ein neuer deutscher Rekord. Zum ersten Mal allerdings war das eigentliche Highlight ein Tor vor dem Anpfiff.