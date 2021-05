Meister-Trainer: Aus für Ex-HSV-Coach Wolf! Schweizer übernimmt Leverkusen

Drei Spielzeiten war Gerardo Seoane Trainer der Young Boys Bern, dreimal feierte er mit der Mannschaft die Schweizer Meisterschaft und zudem einmal den Pokalsieg. Nun wird der Erfolgscoach den Bundesligisten Bayer Leverkusen übernehmen.

Der Schweizer bekommt einen Vertrag bis 2024. „Mit Gerardo Seoane wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen. Er ist dreimal in Folge mit den Young Boys Schweizer Meister geworden und hat 2020 auch den Pokalsieg geholt – und das mit einer attraktiven und offensiven Spielidee, die unserer Philosophie in Leverkusen sehr nahekommt“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bayer Leverkusen holt Gerardo Seoane von Young Boys Bern

„Über einen angriffslustigen, dominanten und technisch anspruchsvollen Stil definieren wir uns hier seit langem. Und diese Spielweise wollen wir in den kommenden Jahren gemeinsam mit Gerardo Seoane weiterentwickeln und damit erfolgreich sein.“

Eine Ablöse sei fällig, denn der Coach hatte in Bern noch einen Vertrag bis 2023. Mit möglichen Bonuszahlungen könne die Ablöse, die Bayer nach Bern überweisen müsse, auf rund zwei Millionen Euro anwachsen, berichtete die „Bild“. Bestätigungen vonseiten der Vereine gab es dafür nicht.

Bayer Leverkusen: Trainer Hannes Wolf geht zurück zum DFB

Seoane war den Leverkusener Funktionären bestens bekannt. Denn in der Europa League hatten sich die Young Boys im Februar mit zwei Siegen gegen Bayer Leverkusen überraschend durchgesetzt - mit einem 4:3 in Bern und einem 2:0 in Leverkusen.

Diese Niederlagen waren ein wesentlicher Grund für das Ende der Ära von Peter Bosz. Von dem Niederländer trennte sich Bayer im März. Der 57-Jährige war seit 4. Januar 2019 im Amt gewesen und hatte im Jahr 2021 mit den Leverkusenern nur vier von 17 Pflichtspielen gewonnen.



Vom Mitte Dezember belegten Platz eins in der Bundesliga rutschte das Team so noch auf Rang sechs ab. Zudem schied Bayer mit Bosz nicht nur in der Europa League gegen Bern aus, sondern auch im DFB-Pokal beim Viertligisten Rot-Weiss Essen.

Das könnte Sie auch interessieren: Guardiola wird zum Party-Pep! Mit Zigarre und Oasis

Nachfolger von Bosz wurde Ex-HSV-Trainer Hannes Wolf - und das mit einer ungewöhnlichen Konstruktion. Der 40-Jährige ist derzeit ausgeliehen vom DFB. Immerhin: Der Bosz-Nachfolger holte aus sieben Spielen zwölf Punkte. Der U19-Nationaltrainer des Verbandes sicherte Bayer damit erneut einen Platz in der Europa League.



Jetzt wird er aber Seoane weichen müssen und zum DFB zurückkehren. (dpa/pia)