Alonso pokert im Tor – und redet die Bayern stark

Bayer Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso hat seinen Ex-Klub Bayern München zum Titelfavoriten für die kommende Bundesliga-Saison erklärt. „Die Favoritenrolle liegt für mich bei den Bayern, das ist klar“, sagte der Spanier einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der Werkself bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN).

Leverkusen hatte in der vergangenen Saison erstmals in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft geholt. „Unser Ziel ist, dass wir in den Top vier bleiben. Das ist realistisch, wir haben einen guten Kader“, so Alonso. Für die Bayern spreche dagegen „der Kader und die Historie“.

Alonso lässt offen, ob Hradecky oder Kovar spielt

Offen ließ Alonso erneut, ob am Freitag Lukas Hradecky (34) oder Matej Kovar (24) im Tor stehen wird. „Ich habe mich schon entschieden, aber wir werden das morgen sehen. Beide arbeiten hart und sind bereit“, sagte er. Seine Entscheidung habe er zunächst nur für Freitag getroffen, danach seien Wechsel gerade in den Pokal-Wettbewerben möglich. In der vergangenen Saison hatte Hradecky in der Liga gespielt, Kovar in der Europa League und dem DFB-Pokal.

Nichts Neues gibt es derweil von Nationalspieler Jonathan Tah, der weiter bei Bayern München im Gespräch ist. „Er hat wieder gut trainiert, ist voll fokussiert, war mit seinem Kopf hier. Es gibt keine Neuigkeiten, also bleibt er in meinem Plan“, sagte Alonso. (sid)