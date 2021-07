U21-Europameister Niklas Dorsch wechselt offenbar zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Im Raum steht eine Millionen-Summe, mit der sich Dorsch in die Top-3 der teuersten Neuzugänge der Historie vom FC Augsburg einreihen würde.

Die „Bild“ berichtet, dass nur noch Formalitäten geklärt werden müssten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom belgischen Erstligisten KAA Gent soll sieben Millionen Euro Ablöse kosten. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen.

Dorsch, der zuvor bei Bayern München und in Heidenheim unter Vertrag gestanden hatte, bezeichnete eine Rückkehr in die Bundesliga zuletzt bereits als „meinen Traum. Als deutscher Junioren-Nationalspieler will man irgendwann in die A-Nationalmannschaft. Und das geht am besten über die Bundesliga“, sagte er. Interesse hatten angeblich auch Frankfurt, Wolfsburg und Hertha.