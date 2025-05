Mega-Frust bei RB: Leipzig verpasst Champions League – Europa-K.o. droht

RB Leipzig hat seine letzte Chance auf die Champions League vorzeitig verspielt. Die Sachsen kamen am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei Werder Bremen nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus, nun droht dem Klub sogar der K.o. im Kampf um eine erneute Europacup-Teilnahme.

Gut vier Monate nach der Installation von Jürgen Klopp als RB-Fußballchef wird Leipzig nämlich nicht bloß erstmals seit sieben Jahren die Königsklasse verpassen, es könnte für die Roten Bullen sogar die erste Spielzeit ohne europäischen Wettbewerb seit der Bundesliga-Premierensaison 2016/17 geben. Leipzig stürzte am Samstag auf Platz sieben ab.

Bremen kann Conference League nicht mehr erreichen

Auf der anderen Seite zerstoben auch die letzten zarten Bremer Europacup-Hoffnungen. Der sechste Platz, der für eine Teilnahme an der Conference League berechtigt, ist für die Grün-Weißen angesichts von drei Punkten und etlichen Toren Rückstand de facto nicht mehr erreichbar.

„Wir wollen die letzten zwei Spiele gewinnen, um in die Champions-League-Plätze reinzukommen, das ist unser klares Ziel“, betonte Löw vor der Partie, warnte aber auch vor der „Wucht im Weserstadion“.

Bremen war von Beginn an das bessere Team

Diese Wucht bekam sein Team am Samstagnachmittag direkt zu spüren. Werder begann druckvoll und hatte schon nach 180 Sekunden die erste dicke Chance. Das Leder landete bei Marvin Ducksch, der aus sechs Metern allerdings zu ungenau zielte und in Peter Gulacsi seinen Meister fand. Jenem Keeper also, der nach seiner Zwangspause wegen einer Gehirnerschütterung ins RB-Tor zurückkehrte.

Auch in der Folge bestimmte Grün-Weiß das Geschehen, die Resthoffnung auf Europa schien die Bremer in der ersten halben Stunde jedenfalls zu beflügeln. Die Gastgeber traten dominant und mutig auf – und hätten in der 38. Minute in Führung gehen müssen. Nach einem feinen Zuspiel von Ducksch lief Romano Schmid plötzlich mutterseelenallein auf Gulacsi zu, scheiterte aber beim Versuch, den Ungarn zu umkurven.

Leipzig in der ganzen ersten Halbzeit ohne Chance

Und Leipzig? Wirkte im Vorwärtsgang lange Zeit uninspiriert und fahrig und verzettelte sich in der gegnerischen Hälfte ein ums andere Mal in Einzelaktionen. Eine echte Torchance erspielte sich die Löw-Elf, die ohne die gelb-gesperrten David Raum und Kevin Kampl auskommen mussten, im gesamten ersten Durchgang nicht.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Bremer den deutlich besseren Start und hatte direkt drei richtig dicke Chancen. Erst drosch Felix Agu den Ball nach 23 Sekunden aus kurzer Distanz über das Tor, dann wurde ein Schuss Agus aus sieben Metern nur anderthalb Minuten später im letzten Moment geblockt. Und erneut nur 30 Sekunden später parierte schließlich Gulacsi fulminant gegen Oliver Burke, nachdem der aus kurzer Distanz abgezogen hatte.

Chancenverwertung bei beiden Teams das Problem

In der Folge entwickelte sich vor den 41.000 Fans im Weserstadion ein offener Schlagabtausch, bei dem nun auch Leipzig zu Chancen kam. Ein Schlenzer von Xavi aus rund 20 Metern klatschte an den Pfosten (68.), zwei Minuten später kratzte Werder-Keeper Michael Zetterer einen Versuch des Niederländers aus dem Toreck. Auf der Gegenseite scheiterten die Bremer immer wieder an Gulacsi. (sid/vb)