Mega-Debakel in der Wüste von Katar: WM-Stadion geht das Wasser aus!

Die Winter-WM in Katar sorgt seit der Vergabe durch die FIFA für Schlagzeilen. Das liegt nicht zuletzt an den laut der Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ rund 15.000 toten Gastarbeitern beim Bau der WM-Stadien. Auch die Generalprobe des Final-Stadions, dem Lusail Stadium mit 80.000 Plätzen, endete nun in einem absoluten Debakel.

Eigentlich sollte die Partie im Lusail Cup zwischen Saudi-Arabien-Meister Al-Hilal Riad und Ägypten-Meister Al Zamalek SC zur möglichst gelungenen Generalprobe für das Stadion in der katarischen Planstadt Lusail werden, damit im Winter bei der WM alles reibungslos läuft. Doch das Gegenteil war der Fall.

Katar-WM: Im Final-Stadion in Lusail fehlt das Wasser

Bereits zur Halbzeit soll es kein Wasser mehr gegeben haben – bei den Wetterbedingungen in Katar (aktuell noch 34 Grad am späten Abend) eine Katastrophe. Die „Bild“ berichtet von einer Frau, die an einem Getränkestand dehydriert die Worte „wir brauchen Wasser, gibt es Wasser?“ gerufen haben soll. Auch die umliegenden Verkaufsstände hatten offenbar kein Wasser mehr.

Und der Wassermangel war nicht das einzige Problem. Im Anschluss an das Spiel sollen die Zuschauer immense Probleme gehabt haben, das Gelände aufgrund der großen Menschenmassen zu verlassen. Die neu erbaute U-Bahn-Station sei völlig überlastet gewesen, stundenlange Schlangen die Folge.

Erst kürzlich hatte es neuen Ärger gegeben, dass in den Stadien während der WM kein Alkohol ausgeschenkt werden darf, obwohl die Biermarke „Budweiser“ einer der Hauptsponsoren ist. Der Bau des Lusail Stadiums hat rund 662 Millionen Euro gekostet und soll neben Gruppenspielen und je einem Achtel-, Viertel- und Halbfinale insbesondere Schauplatz für das Finale am 18. Dezember sein.