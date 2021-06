Medienberichte: Bielefeld trennt sich von Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus

Bereits am Sonntag hatte Sportdirektor Samir Arabi öffentlich die interne Diskussion um Trainer Uwe Neuhaus bestätigt, nun scheint die Entlassung tatsächlich zu folgen: Verschiedenen Medienberichten zufolge hat sich Arminia Bielefeld per sofort von seinem Neuhaus getrennt. Das berichtet unter anderem der „Kicker“. Eine offizielle Bestätigung der Trennung seitens des Vereins steht allerdings noch aus.

Bereits in den vergangenen Tagen waren Spekulationen laut geworden, dass es zwischen dem Aufstiegstrainer der Arminia und dem Klub Unstimmigkeiten gegeben haben soll. „Es ist unsere Aufgabe, mit der Situation verantwortungsvoll und im Sinne des Klubs umzugehen. Geschäftsführung und Gremien werden gemeinsam analysieren und bewerten“, sagte auch Bielefeld-Sportdirektor Samir Arabi am Sonntag dem „Westfalen-Blatt“. Eine Entscheidung sollte am Montag fallen.

Bielefeld ist das schwächste Team der Hinrunde

Der Tabellen-16. ist mit einem Punkt aus fünf Spielen das schwächste Team der Rückrunde und kassierte in diesen Partien jeweils mindestens drei Gegentore. Einzig das 3:3 bei Rekordmeister Bayern München war zuletzt ein Lichtblick gewesen. Im Dezember 2018 hatte Neuhaus das Team auf Platz 14 in der 2. Liga übernommen und innerhalb von eineinhalb Jahren zurück in die Bundesliga geführt. Dass die Mission Klassenerhalt eine äußerst schwierige werden würde, hatte Arabi bereits nach dem umjubelten Aufstieg im vergangenen Juni betont.

„Uns steht ein Wettstreit mit 17 Motorbooten bevor, wir sitzen in einem Schlauchboot“, hatte er fabuliert. Vor der ersten Bundesliga-Saison seit elf Jahren hatte der kaufmännische Geschäftsführer Markus Rejek mit einem Spieleretat von 20 bis 24 Millionen Euro kalkuliert. Damit weist Bielefeld das geringste Budget aller Bundesligisten auf.